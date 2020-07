Die EU hat geliefert. Dieses Mal sogar ziemlich genau das, was bestellt worden war. Daher blieb eine entsprechende Korrektur - zumindest an den Devisenmärkten - bisher auch aus. Immerhin stand die Größenordnung schon gestern fest, dass die Verknüpfung der finanziellen Mittel mit einer vorhandenen Rechtsstaatlichkeit wohl nur ein zahnloser Papiertiger bleiben dürfte. Das merkt man schon daran, dass die "Sorgenkinder" Polen und Ungarn so schnell einwilligten. Kontrollmechanismen? Darüber ist bisher kaum etwas bekannt, sei's drum - das Teil ist auf Schiene, die Konzentration der Devisenmarktteilnehmer gilt vorerst wieder anderen Themen. Den Börsen dürfte es gefallen haben, somit stünde einer positiven Wochenperformance eigentlich nichts mehr im ...

