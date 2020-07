Der chinesische Aktienmarkt hat eine beeindruckende Hausse hingelegt. Allein im Juli hat der Shanghai Composite zeitweise 15% gewonnen. In der vorigen Woche gab es zwar eine Konsolidierung - aber die Regierung hat am Wochenende mit neuen Regeln für Versicherungsunternehmen dem Kursaufschwung neue Nahrung gegeben - und zwar nicht nur den chinesischen Aktien.Wie fast überall auf der Welt gehören die Versicherer auch in China zu den größten Kapitalanlegern. Sie bestimmen mit ihren Käufen und Verkäufen die Kursenhtwicklung entscheidend mit. Bisher durften Chinas Assekuranzunternehmen maximal 30% der Kundengelder in Aktien anlegen. Mit einer neuen Vorschrift wird nun diese Grenze auf 45% drastisch ausgeweitet.Insgesamt ...

