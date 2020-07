Sicherer Hafen gesucht: Gold und Silber werden in der Corona-Krise unter Anlegern immer beliebter, was die Preise der Edelmetalle treibt. Jetzt ist Gold auf ein Neunjahreshoch geklettert und Silber knackt die 20 Dollar.Am Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Silber erstmals seit knapp vier Jahren über die runde Marke von 20 US-Dollar. In der Spitze wurden 20,46 Dollar erreicht. ...

