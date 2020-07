Potsdam, 21. Juni 2020. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wird seine verbraucherfreundliche Rechtsauffassung im Dieselskandal heute in zwei Fällen bestätigen. Konkret geht es um Klagen, die zuvor von dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig abgewiesen wurden. "Der Dieselskandal holt Volkswagen heute einmal mehr ein. Nun ist endgültig klar, dass die Richter am Gerichtsstand des Konzerns jahrelang fälschlicherweise zugunsten von VW entschieden haben", kommentiert der Rechtsanwalt Claus Goldenstein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...