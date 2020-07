HAMBURG, 20. Juli (WNM/BP) - Air BP, der Luftfahrtbereich des Ölkonzerns BP, kooperiert mit Airbus, um nachhaltigen Flugturbinenkraftstoff für Auslieferungsflüge vom Airbus-Werk am Flughafen Hamburg Finkenwerder zu liefern. Die ersten damit betankten Flugzeuge sind zwei Air Transat A321LR mit dem Ziel Montreal in Kanada. Um nachhaltigen Flugturbinenkraftstoff für diese Flüge nutzen zu können, hat Air BP eine spezielle Versorgung einschließlich Transport- und Lagereinrichtungen am Flughafen eingerichtet. ...

