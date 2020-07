The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2020



ISIN Name



CA74979J1003 RYU APPAREL INC.

CA83405W2058 SOFTLAB9 SOFTW.SOLUT.

DE000A0DQSE2 GWB IMMO. AG INH. GEN. 19

ES0169501030 PHARMA MAR S.A. EO -,60

US16953Q2049 CHINA RAPID FIN. A SP.ADR

