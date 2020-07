Die Wiener Börse hat am Dienstag klar im Plus geschlossen, der ATX ging mit einem Plus von 1,2% aus dem Handel. Auch in Wien beflügelte die Erleichterung nach der Einigung auf dem EU-Gipfel die Stimmung. Einen guten Tag hatten auch in Wien die Bankentitel, die Raiffeisen konnte 1,5% zulegen, die Bawag erzielte eine Verbesserung um 1,4% und die Erste Group konnte 1,1% höher schliessen. Auch der kleinere Branchenvertreter, die Addiko Bank, war gesucht und konnte sich um 1,5% verbessern. Die Deutsche Bank senkte das Kursziel für Immofinanz von 25,0 Euro auf 23,0 Euro und beliess die "Hold"- Einstufung aufrecht, der Immobilienkonzern reagierte kaum auf diese Änderung und ging unverändert aus dem Handel. Die Berenberg Bank erhöhte das Kursziel ...

