Die aktuell längste Serie: Callaway Golf mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.81%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag Wacker Chemie mit 10,03% auf 79,00 (364% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,53%) vor KUKA mit 6,67% auf 40,00 (148% Vol.; 1W 1,01%) und Wells Fargo mit 6,63% auf 26,20 (117% Vol.; 1W 8,04%). Die Tagesverlierer: GVC Holdings mit -10,81% auf 8,56 (263% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,59%), voxeljet mit -6,40% auf 1,61 (35% Vol.; 1W 15,83%), Sartorius mit -5,24% auf 325,80 (125% Vol.; 1W 6,68%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells ...

