Auch am gestrigen Tag gönnte sich der EUR denominierte Credit Primärmarkt eine kleine Verschnaufpause. Als einzige EUR Emission preiste Aeroports Cote d'Azur (Baa3) eine Senior Secured Dual Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 660 Mio. (Tranche A: EUR 360 Mio., 4J, MS+255 BP; Tranche B: EUR 300 Mio., 7J, MS+300 BP). Trotz der oben erwähnten temporären Emissionsflaute brachte der Juli 2020 bisher 34 IG EUR Emissionen von Non-Financial und Financial Emittenten. Das allgemein positive Marktumfeld sorgte bei über 94 % für Einengungen auf Spreadbasis seit der jeweiligen Emission. Financial Emissionen machten im Juli derweilen rund 62 % der Primärmarkttätigkeit im IG EUR Segment aus. Die von uns verwendeten Benchmarkindizes zeigten am ...

