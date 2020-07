Der Aufwärtstrend ist intakt und die Milliarden der Notenbanken und der Gemeinschaft der Staaten stimmt die Marktteilnehmer euphorisch. So konnte der DAX gestern nach der Einigung in Brüssel den Bereich erobern, der zuletzt vor dem Corona-Crash als Seitwärtsrange diente. Damit wurde nicht nur die Aufwärtstrendlinie gehalten, sondern auch die Chance auf das Erreichen des Rekordhochs vom Februar dieses Jahres eröffnet. Auch der Umsatz legte gestern, wenn auch nicht signifikant, so zumindest leicht ...

