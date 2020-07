Dank einer Reihe positiver Nachrichten macht sich die Aktie von Evotec wieder auf in Richtung 25 Euro - und damit auch in Richtung eines neuen Nach-Corona-Hochs. Am Mittwoch sind es News zu einem Corona-Wirkstoff, die die MDAX-Aktien antreiben.Evotec soll für die USA Antikörper gegen die Lungenkrankheit Covid-19 entwickeln und herstellen. Eine Tochter des Hamburger Wirkstoff-Forschers hat vom US-Verteidigungsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...