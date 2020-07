Am Tag 2 im aktienlust.tv-Sommerurlaub meldet sich Mick Knauff aus seinem Feriendomizil und teilt seine Einschätzung zu der Entwicklung beim Goldpreis mit. Wem jetzt der Preis für das physische GoId zu hoch ist, kann aber trotzdem von der Gold-Hausse profitieren und zwar mit einer Anlage in Goldminenaktien. Mick Knauff stellt Ihnen 6 Minenaktien vor, die in letzter Zeit vom gestiegenen Goldpreis positiv beinflusst wurden. Sehen Sie sich jetzt unser neues Video auf aktienlust.tv an. Unsere "Zocker-Aktien" ...

