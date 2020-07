(shareribs.com) Frankfurt / New York 22.07.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel durchwachsen. Der TecDAX zog zwar kräftig an, Jenoptik und New Work verloren allerdings. An der Wall Street stabilisiert sich die NASDAQ. Tesla verbessern sich vor Zahlen. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 13.104 Punkten, belastet von Merck, Bayer und Continental. BASF, ...

