In Forschungs- und Entwicklungseinrich-tungen wird an der Zukunft gearbeitet. Da passt es vortrefflich, dass die erste Kälte-maschine aus der im Januar 2020 neu konzipierten PENSUM-AIR-Baureihe von ENGIE Refrigeration aus Lindau am Bodensee, Deutschland, genau in diesem Arbeitsumfeld eingesetzt wird - denn dieses Modell ist ebenfalls voll auf die Zukunft ausgerichtet. So arbeitet der PENSUM AIR im mittleren Leistungsbereich jetzt noch effizienter als das Vorgängermodell, vor allem in der Teillast. Ebenso ist diese Kältemaschine besonders umweltfreundlich und nutzt das Kältemittel R-454B, das über einen niedrigen GWP-Wert von 466 verfügt und somit schon heute die künftigen ...

