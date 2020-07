Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: Acuity Brands mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 15.52%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Mittwoch Home24 mit 8,77% auf 8,32 (590% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 19,08%) vor SLM Solutions mit 8,16% auf 8,75 (186% Vol.; 1W 21,19%) und Sartorius mit 5,46% auf 343,60 (118% Vol.; 1W 10,48%). Die Tagesverlierer: SFC Energy mit -6,52% auf 15,76 (129% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,83%), Snapchat mit -6,22% auf 23,20 (369% Vol.; 1W -5,46%), Signature AG mit -5,51% auf 1,20 (18% Vol.; 1W -5,51%)Die höchsten Tagesumsätze hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...