Die österreichische Loacker-Gruppe setzt ihren Expansionskurs fort. Wie das in Götzis ansässige Familienunternehmen mitteilt, hat die Loacker Recycling GmbH per 17. Juli die Schweizer Firma Arnold Schmid Recycling AG (ASR) in Schaffhausen im gleichnamigen Kanton übernommen. Die rund 20 Mitarbeiter der ASR sowie der 100-prozentigen Tochter Braun GmbH werden übernommen. Angaben zum Kaufpreis wurden ...

