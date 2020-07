Koenig & Bauer Durst kündigt an, die Varijet 106 Anfang nächsten Jahres mit einer ersten Kundeninstallation auf den Markt zu bringen. Die offizielle Präsentation der Maschine folgt auf der drupa in Düsseldorf, die auf den 20. bis 28. April 2021 verschoben wurde. Die Single-Pass-Digitaldruckmaschine im B1-Format produziert mit einer Leistung von bis zu 6.000 Bogen/h. Die Digitaldruckmaschine ist das Ergebnis einer gemeinsamen Entwicklung von Koenig & Bauer und Durst. Die für die Faltschachtelindustrie bestimmte Maschine integriert die Inkjet-Technologie in die Plattform der Hochleistungs-Bogenoffsetmaschine ...

