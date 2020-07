Der Wäschekonzern Wolford erzielte im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 118,5 Mio. Euro und lag damit um 13,6 Prozent unter dem Vorjahreswert von 137,2 Mio. Euro. Infolge der Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie seien die Einkäufe von Luxuswaren in den Monaten März bis April weltweit komplett zum Erliegen gekommen, so das Unternehmen. Das operative Ergebnis (EBIT) sank im abgelaufenen Geschäftsjahr von -9 Mio. Euro im Vorjahr auf -28,7 Mio. Euro. Der Verlust nach Steuern beläuft sich auf -27,42 Mio. Euro (-11,10 Mio. Euro im Vorjahr). In der zweiten Jahresha¨lfte 2020 wird der Fokus des neuen Managements u.a. auf den weiteren Ausbau des Online-Gescha¨fts liegen. "Vor dem Hintergrund der Corona-Krise, deren Auswirkungen auf die ...

