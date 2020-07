boersegeschichte.at 01.01.1991. Austrian Airlines, Constantia Industrieholding, Creditanstalt, EA-Generali, EVN, Jungbunzlauer, Länderbank, Lenzing, Leykam-Mürztaler, OMV, Radex-Heraklith, Steyr-Daimler-Puch, Strabag, Universale Bau, Veitsch-Radex, Verbund und Wienerberger bilden die erste ATX-Zusammensetzung. Es waren dies also nur 17 Werte. Die Aufstockung in Richtung 20 Werte, die in den ersten ATX-Jahren erfolgt ist, sieht man unter http://www.boersegeschichte.at (Infopunkte über den Monatsbalken). (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...