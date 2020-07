Ort des Tages: McDonalds 22. Der börsenotierte US-Riese ist in der Donaustadt mit sechs Restaurants präsent, darunter die unlängst eröffnete Seestadtstraße 4. Die Wagramer Straße 54 hingegen ist eines der ältesten McDonalds-Restaurants in Wien, später kam die Wagramer Straße 81-83 (DZ) dazu: das sind 300 Meter Luftlinie - der wohl geringste Abstand zwischen 2x McDonalds in Wien. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share linkhttp://www.boerse-social.com/donaustadt McDonalds ( Akt. Indikation: 171,94 /172,36, 0,47%) Mit der Veröffentlichung unseres Magazines #34 haben wir parallel die Zone "Coole Jobs bei Börsenotierten" unter https://boerse-social.com/karriere gestartet - ...

