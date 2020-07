Der Flugtaxi-Hersteller und FACC-Partner EHang hat sich den Sprecher und Marketig-Mann von FACC, Andreas Perotti, zu sich geholt. Die an der Nasdaq notierte EHang, Hersteller von autonomen Luftfahrzeugen mit FACC-Teilen an Bord, hat ein neues regionales Marketing-Management-Team ernannt. Andreas Perotti, Chief Marketing Officer von EHang Europe, wird die Marketingaktivitäten in Europa leiten und Edward Xu, Chief Strategy Officer, wird die Marketingaktivitäten außerhalb Europas leiten. EHang hat eigenen Angaben zufolge ein internationales Team in Europa aufgebaut, um seine lokale Präsenz weiter zu verbessern. Andreas Perotti war zuvor u.a. für das Europäische Parlament, die Telekom Austria Group sowie die FACC AG tätig.

