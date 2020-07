Der Mischkonzern Standex International Corp. (ISIN: US8542311076, NYSE: SXI) wird am 25. August 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Donnerstag berihtet wurde. Record date ist der 6. August 2020. Insgesamt zahlt der Konzern damit die 224. Quartalsdividende in Folge aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 57,33 ...

