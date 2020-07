Rohstoffe: Silber aus der Charttechnik-Perspekive

Anzeige / Werbung So schnell kann sich das Kräfteverhältnis an der Börse ändern: Noch im März zahlten Anleger für eine Unze Gold mehr als 120 Unzen Silber. Inzwischen ist die Ratio auf gut 80 gefallen und könnte schon bald den langfristigen Durchschnitt von etwa 65 erreichen. Während der Hausse in 2011 rauschte das Verhältnis sogar zeitweise auf gut 30. Übertragen auf die aktuelle Ausgangslage würde dies einem Silber-Kurs von rund 60 Dollar entsprechen. Silber ist somit im Vergleich zu Gold weiterhin günstig bewertet. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Charttechnisch steht die Ampel zwar auf grün, nachdem die Feinunze am Dienstag erstmals seit knapp vier Jahren wieder deutlich über die Schwelle von 20 Dollar stieg. Allerdings unterliegt auch Silber den Gesetzen der Marktphysik. Orientierung liefert der Abstand zur 200-Tage-Linie. Während der starken Rally in 2006 sowie 2010/2011 setzte sich der Kurs im ersten Schub um rund 50 Prozent vom Mittelwert nach oben ab. Wie sieht der nächste Impuls aus? Aktuell sind es 34 Prozent, ein wenig Luft bleibt somit noch. Ähnlich wie damals dürfte eine gesunde Konsolidierung aber nur noch eine Frage von einigen Tagen sein. Halt könnte dann die Umkehrformationen der vergangenen Jahre um 20/21 Dollar bieten. Je nach Umfeld folgt anschließend ein zweiter Impuls, der in eine weitere "Fahnenstange" mündet. Oberhalb von 35/40 Dollar dürfte der Drang zu Gewinnmintnahmen aber wieder spürbar zunehmen. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )