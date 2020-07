Der Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird eine Quartalsdividende von 25 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 24. September 2020 (Record day: 10. September 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 65,77 US-Dollar (Stand: 23. ...

