"Der Tiefpunkt liegt hinter uns", Gespräch mit Covestro-Finanzchef Thomas Toepfer (BöZ) AURELIUS Tochter Office Depot Europe verkauft Geschäftseinheit Contract in Spanien an den strategischen Investor Chemikalienhändler Brenntag schneidet besser ab als erwartet Delivery-Hero-Chef: Weiß nicht wann wir profitabel sind, Gespräch mit Firmenchef Niklas Östberg (HB) KPS mit vergleichsweise robustem EBITDA im dritten Quartal 2019/2020 Shop Apotheke peilt für 2020 noch stärkeres Wachstum an

