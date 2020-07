Einem Medienbericht zufolge hat Nvidia Interesse an den Unternehmensteilen von ARM, die zum Verkauf stehen. Gerüchten zufolge sollte Apple auch unter der Interessenten gewesen sein, was jedoch nicht mehr aktuell sein soll. Es könnten jedoch auch weitere Firmen Interesse an ARM haben, berichtet Bloomberg. Eine Bestätigung oder einen Kommentar der Firmen gab es nicht. Sollte Nvidia ARM übernehmen wollen, stellt sich derweil die Frage, wie das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...