Politik und Notenbanken haben die Rezession abgewendet. Jetzt haben es die Anleger in der Hand, wie es an den Märkten weitergeht: Die Cashquoten sind hoch und könnten die Rallye fortsetzen. "In der Vergangenheit hat das bereits mehrfach geklappt", findet Jeffrey Schulze, Investment Strategist bei der Legg-Mason-Boutique Clearbridge Investments. "Die Corona-Rezession könnte zum kürzesten Wirtschaftsabschwung aller Zeiten werden", betont Jeffrey Schulze, Investment Strategist bei Clearbridge Investments. ...

