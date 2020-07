Heute sind Mick Knauff und Nicole Straub vor dem Noah in Frankfurt. Sie blicken auf den aktuellen Börsentag beim Dax und auch auf die amerikanischen Börsen. Beide erörtern die Unternehmenszahlen von Coca Cola, Intel und Microsoft. Aber auch über die Anlagemöglichkeiten von Minenaktien und zwar in Silberminenaktien wie z.B. First Majestic Silver. Zu guter Letzt gehen Mick und Nicole noch auf Zuschauerfragen ein und beantworten dabei Fragen zu ihren persönlichen Lieblingsgetränken, Berufswünschen ...

