Nach zwei Jahren ohne Dividendenzahlung wurde bei der Hauptversammlung der Zumtobel Group eine Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,10 Euro pro Aktie beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. Juli 2020. Im Aufsichtsrat der Zumtobel Group gab es zudem personelle Veränderungen. Neu in den Aufsichtsrat der Zumtobel Group gewählt wurde, durch Beschluss der Aktionäre, Christian Beer, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Heron-Gruppe, Dornbirn, der nach Beendigung der Funktionsperiode mit der 44. ordentlichen Hauptversammlung das Mandat von Johannes Burtscher übernimmt. Darüber hinaus wurde das Mandat von Volkhard Hofmann, der seit 2017 Mitglied des Aufsichtsrats ist, verlängert. Hofmann war mehr als 30 Jahre ...

