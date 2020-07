Der österreichische Mautsystemkonzern Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) will der Hauptversammlung am 9. September 2020 vorschlagen, keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Ursprünglich lag der Dividendenvorschlag bei 0,25 Euro. Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausgeschüttet. Begründet wird die Streichung mit der niedrigen Visibilität in Bezug auf mögliches Neugeschäft aufgrund der internationalen COVID-19-Maßnahmen und wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...