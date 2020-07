Devisen: Euro nicht zu bremsen

Anzeige / Werbung Nicht nur die Edelmetalle fallen aktuell mit ungewöhnlich kräftigen Bewegungen auf, auch der Euro zeigt eine anhaltend hohe Stärke gegen den Dollar. Zum Wochenschluss kletterte die Gemeinschaftswährung auf den höchsten Stand seit September 2018. Seit dem Corona-Schock ist die Volatilität deutlich gestiegen, wie auch der Abstand von 2,4 Prozent zur 21-Tage-Linie zeigt. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Bis zu den jüngsten Spitzenwerten bei gut vier Prozent besteht somit noch etwas Luft. Dafür spricht auch das ABC-Muster. Die erste Aufwärtswelle im Mai lag bei 5,5 Prozent. Angelehnt an das Juni-Tief würde dies auf ein Zielniveau von rund 1,18 Dollar hinauslaufen. Hier liegen zugleich einige markante Wendepunkte, die im Spätsommer 2018 ausgebildet wurden. Auf der Unterseite dürfte die Region um 1,14/1,15 Dollar einen Rollentausch hin zu einer Nachkaufregion vollzogen haben. Enthaltene Werte: EU0009652759

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )