Corona-Krise reißt Ryanair in die Verlustzone - Angst vor zweiter Welle SAP verdient im zweiten Quartal trotz Corona deutlich mehr Überraschender Schritt: SAP will Qualtrics an die Börse bringen Tui streicht Flüge von Großbritannien aufs spanische Festland Spitzel-Affäre bei VW - Unternehmen sucht Maulwurf Wirecard: 77 Interessenten für Kerngeschäft

