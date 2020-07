Letzte Woche wurde am europäischen Primärmarkt ein Emissionsvolumen von rund EUR 10,9 Mrd., und damit etwas mehr als in der Vorwoche (EUR 8,9 Mrd.), verzeichnet. Am Freitag wurden zwei High-Yield Deals platziert. Einerseits Stonegate, die eine Dualtranche-Emission (B3/B+ erwartet) in EUR (EUR 300 Mio., Kupon: 3mE+575 BP, Preis: 93 % von Par) und GBP (GBP 950 Mio., Rendite: 8,25 %) begab. Andererseits emittierte Intrum Justitia AB (Ba2/BB/BB) eine EUR 600 Mio. Anleihe (Rendite: 4,875 %), die von ursprünglich geplanten EUR 500 Mio. erhöht wurde. Sekundärmarktseitig verzeichneten die Risikoprämien der von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindizes im Wochenverlauf abermals Spreadeinengungen (Non-Financial Investment Grade: -9 BP, High-Yield: -23 BP, ...

