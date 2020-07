Der heimische Markt musste sich mit Kursverlusten in das Wochenende verabschieden, der ATX beendete den Handel mit einem Rückgang von 1,7%, was auf Wochensicht einen Verlust von 2,3% bedeutete. Unter den Einzelwerten gab es Neuigkeiten zu Kapsch TrafficCom, die Aktien haben sich nach schwachen Quartalszahlen deutlich verbilligt und schlossen um 3,9% tiefer, der Umsatz hatte sich verringert und das operative Ergebnis war negativ. Bei der Agrana kam es zu personellen Veränderungen, das Unternehmen hat zwei Geschäftsführer abberufen, Gründe wurden keine genannt, in einem Medienbericht wurde als Hintergrund der Abberufung über die massiven Schäden beim Zuckerrübenanbau durch den Rübenrüsselkäfer spekuliert. Zumtobel nahm ebenfalls eine ...

