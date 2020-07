Gänsehaut trotz sommerlicher Temperaturen verbreitet die immer stärkere Ausbreitung der Corona-Pandemie. Sowohl international als auch national nehmen die besorgniserregenden Nachrichten kein Ende, ja sie vermehren sich sogar - gefühlt in rasantem Tempo. Diese Stimmungseintrübung macht mittlerweile auch vor den Märkten nicht mehr halt. So legt der Japanische Yen, das zuletzt verlässlichste Krisen-Barometer, wieder deutlich zu (USD/JPY 105,40) und auch andere "sichere Häfen" steigen weiter, so auch alle Edelmetalle und der Schweizer Franken. Wie angekündigt vermochte sich der Euro gegenüber dem Greenback, der unter dem hausgemachten Corona-Chaos deutlich leidet, zuletzt durchsetzen und trieb EUR/USD auf über 1,1700. Die Börsen, schon ...

