Die Firma BioNTech aus Mainz scheint das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen zu haben. Der heutige Einstieg in die Woche läuft für das Unternehmen mehr als gut und könnte der Startschuss in eine perfekte Woche sein! Der Aktienkurs befindet sich in überragender Form und wird weiter in die Höhe getrieben. Das Vertrauen in diese Branche, diese Firma und vor allem den Impfstoff ist also zurück.

Anleger-Tipp: Ist das ein Kaufsignal? Könnte es der beste Zeitpunkt für eine Investition sein? Wir haben uns mit dieser Aktie beschäftigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...