In der Kolumne vom 22.07.2020 (vormittags) sind wir auf die Möglichkeit eines bevorstehenden zyklischen Wendetermins (Swing Low) eingegangen und haben diesen im Chart (grüne Box) hinterlegt. Wie ein Schweizer Uhrwerk würden wir derzeit unser proprietäres Frühwarnsystem beschreiben, da noch am selben Tag das Signal für ein Long-Setup gegeben wurde. Der anschließende Impuls (auf der Long-Seite) erreichte bereits am 24.07. mit einem Reaktionsausmaß von über 10 % seinen ersten Zielbereich.Ohne Stress ...

Den vollständigen Artikel lesen ...