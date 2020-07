Wienerberger hat im Halbjahr einen Umsatz in Höhe von 1.640 Mio. Euro (HJ 2019: 1.736 Mio. Euro) und ein bereinigtes EBITDA von 255 Mio. Euro (HJ 2019: 290 Mio. Euro) erzielt. Laut Unternehmen verlief das zweite Quartal trotz Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Coronaviruskrise "besser als erwartet". Die Nachfrage sei aufgrund des Nachholbedarfs, der während des Lockdowns entstanden war, relativ rasch zurückgekehrt, betont das Unternehmen. "Aufgrund dieses Effekts war die Nachfrage im Juni besonders stark", so Wienerberger. Ein ähnlicher Trend sei jedoch für den Rest des Jahres nicht abzusehen: "Obwohl sich die Absatzvolumina in Q2, getrieben durch den während des Lockdowns entstandenen Nachholbedarf, relativ rasch normalisierten, ist die weitere ...

