Nina Schwab-Hautzinger besitzt langjährige Kommunikationserfahrung aus leitenden Funktionen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene. Derzeit ist sie in der Position Global Head of Corporate Brand & Communications beim Gesundheitsunternehmen Roche am Hauptsitz in der Schweiz tätig. Roche ist führend in den Bereichen Pharma und Diagnostika und beschäftigt weltweit 98.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ...

