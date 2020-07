Tagesausblick für 28.7.: DAX lustlos. Goldrally hält an.

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienbarometer starteten verhalten in die neue Woche. Trotz starkem Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex und eines Anstiegs der Aufträge für langlebige Güter in den USA vermochte keine Kauflaune aufkommen. Die Unsicherheit um die Corona-Krise und die Spannungen zwischen den USA und China trieben Anleger in Anleihen und Gold. So schloss der DAX 0,2 Prozent fester bei knapp 12.860 Punkten und der EuroStoxx50 blieb unverändert bei 3.305 Punkten. Die US-Indizes Dow Jones und S&P500 verbesserten sich in den ersten Handelsstunden um jeweils rund 0,5 Prozent.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen in Europa mehrheitlich nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank um vier Stellen auf -0,49 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere schloss bei 0,58 Prozent. Edelmetalle setzten ihre Rallye fort. Dabei stieg der Goldpreis auf 1.940 US-Dollar und Silber überquerte die Marke von 24 US-Dollar pro Feinunze. Palladium und Platin konnte dem Tempo von Silber nicht ganz folgen. Aufschläge von jeweils über drei Prozent konnten sie dennoch verbuchen. Von solchen Entwicklungen können Öl-Bullen aktuell nur träumen. Heute gab der Ölpreis sogar wieder nach. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank unter 43 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Covestro und Siemens profitierten von positiven Analystenkommentaren. Auffällig stark präsentierten sich wieder einmal die Gewinner der Corona-Krise Delivery Hero, HelloFresh und Teamviewer. SAP bestätigte die guten Zahlen für das zweite Quartal und erhöhte die Free-Cashflow-Prognose für das Gesamtjahr. Zudem ist der Börsengang einer US-Tochter geplant. Investoren quittierten die Daten mit einem deutlichen Kursplus. Glänzend entwickelten sich zudem Goldminenaktien - abzulesen am BANG-Index, der vier der weltweit größten Minengesellschaften enthält. Auf der Verliererseite standen vor allem die Verlierer der Corona-Krise. Lufthansa sank unter die Marke von EUR 8. MTU Aero Engines sank unter die Unterstützungsmarke von EUR 145,80. TUI brach zweistellig ein nachdem der Tourismuskonzern Flüge nach Großbritannien und Spanien gestrichen hat. In den USA starteten die Aktien von Biogen, eBay und Tesla mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche.

Morgen wird aus Deutschland unter anderem Delivery Hero Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa stehen die Zahlen von Carrefour, Kering, und PSA und aus den USA die Daten von AMD, Amgen, eBay und Pfizer im Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

USA - Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.890/12.930/13.020/13.100/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.560/12.720/12.810 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 12.810 und 12.900 Punkten. Bullen und Bären neutralisieren sich aktuell. Eine nachhaltige Bewegung wird frühestens bei einem Ausbruch aus der 12.810/12.900 Punkterange erfolgen. Viele Bullen könnten sogar bis 12.930 Punkte warten ehe sie einsteigen. Kippt der Index unter 12.810 Punkte droht eine weitere Konsolidierung bis 12.720 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.07.2020 - 27.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.07.2014 - 27.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ22QZ 4,33 11.000 13.700 17.09.2020 DAX HZ22NB 6,68 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.07.2020; 17:43 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Funktionsweisen der HVB Produkte

