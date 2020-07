Verantwortlich dafür waren rückläufige Geschäfte im Automobilzuliefergeschäft, wie das Unternehmen am Montag bei Vorlage vorläufiger Zahlen in Düsseldorf mitteilte. Die Rüstungssparte legte dagegen zu. Insgesamt schnitt Rheinmetall jedoch nicht so schlecht ab, wie erwartet.So sank der Umsatz im zweiten Quartal von 1,47 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...