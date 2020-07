Immer mehr Menschen auf engstem Raum - das gemeinsame Fortbewegen in Ballungsräumen ist auch vor Covid-19 bereits an seine Grenzen gestoßen. Zudem haben viele Menschen in den letzten Monaten ein erhöhtes Schutzbedürfnis entwickelt, sie benutzen wieder häufiger den eigenen Pkw und meiden aus Angst vor Ansteckungen mit dem Virus öffentliche Verkehrsmittel sowie Sharing-Angebote. Damit der Trend hin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...