Zum ersten Mal seit Monaten nimmt die Zahl der Bohrinseln in den Vereinigten Staaten in der Woche bis zum 24. Juli im Vergleich zur Vorwoche um 1 auf 181 zu, wie aus der am Freitag veröffentlichten wöchentlichen Bohrinselzählung von Baker Hughes hervorging.Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sank die Zahl der Bohrinseln um 595 und liegt somit immer noch deutlich unter dem Stand von vor einem Jahr. Trotzdem sind wir positiv gestimmt auf den Ölpreis und bereiten uns auf LONG Positionen ...

