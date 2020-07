Zürich (awp) - Barry Callebaut hat ein weiteres Schuldscheindarlehen bei Banken platziert. Insgesamt hat der Schokoladeproduzent damit umgerechnet 450 Millionen Franken aufgenommen, wie er am Dienstag mitteilte. Der Grossteil davon ist in Euro, ein kleiner Teil (20 Mio) in Schweizer Franken. Die gewichtete durchschnittliche ...

