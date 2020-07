Pressemitteilung: FiCAS lanciert das weltweit erste aktiv verwaltete Krypto Exchange Traded Product (ETP)EQS Group-News: FiCAS AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Kryptowährung / Blockchain Pressemitteilung: FiCAS lanciert das weltweit erste aktiv verwaltete Krypto Exchange Traded Product (ETP)28.07.2020 / 07:22PRESSEMITTEILUNGFiCAS lanciert das weltweit erste aktiv verwaltete Krypto Exchange Traded Product (ETP)Bitcoin Capital Active ETP (BTCA) kann von privaten und institutionellen Anlegern einfach über eine Bank oder einen Broker gekauft werden - wie beim Kauf von AktienFiCAS leistet Pionierarbeit und führt diskretionäre Portfolioverwaltung von Kryptowährungen ein, basierend auf verstärktem Risikomanagement, proprietären quantitativen Modellen sowie technischer und fundamentaler AnalyseFiCAS bietet Zugang zu einer einzigartigen Handelsstrategie, die in den Jahren 2015-18 gegenüber dem Bitcoin-Preis eine Outperformance von mehr als 100% erzielte und eine Rendite von mehr als dem 90x in USD erreichteZug/Schweiz, 28. Juli 2020 - FiCAS AG, eine in der Schweiz ansässige Krypto-Investmentmanagement-Boutique, hat das Bitcoin Capital Active ETP (BTCA; ISIN CH0548689600) erfolgreich registriert - es ist damit das weltweit erste aktiv verwaltete Krypto Exchange Traded Product (ETP). Das Produkt ist an der SIX kotiert. Das diskretionäre ETP, das von Bitcoin Capital AG emittiert wurde, wird von FiCAS AG verwaltet. Ziel ist es, durch den Handel mit den 15 wichtigsten Krypto-Währungen kombiniert mit aktivem Risikomanagement für Kunden eine höhere Rendite zu erreichen. Das Bitcoin Capital Active ETP wird zu einem Preis von CHF 100 pro Einheit ausgegeben.FiCAS hat in der Schweiz sämtliche behördlichen Genehmigungen für die Kotierung des Bitcoin Capital Active ETP erhalten. Damit herrscht grünes Licht für private und institutionelle Anleger, um auf einfache und sichere Weise in die aufstrebende Anlageklasse zu investieren.Ali Mizani Oskui, Gründer von FiCAS, sagte: "Die Entwicklung des weltweit ersten aktiv verwalteten Krypto-ETP ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, für unseren Kunden im Laufe der Zeit höhere Marktrenditen zu erzielen. Basierend auf unserer fundierten Handels- und Analyse-Erfahrung ermöglicht uns das aktive Management der Basiswerte, Marktbewegungen durch den diskretionären Kauf und Verkauf von Krypto-Vermögenswerten vorzubeugen und auf diese zu reagieren, um risikobereinigte Erträge zu erwirtschaften. Ich persönlich habe mein Fachwissen im Krypto-Handel seit 2013 aufgebaut und weise eine sehr gute Erfolgsbilanz mit erheblicher Outperformance gegenüber dem Markt auf. Ich freue mich darauf, mit diesem bahnbrechenden Produkt meine Handelserfahrung auf globalen und institutionellen Märkten einzubringen."Einfacher Handel über jede Bank oder jeden Broker Investoren können das Bitcoin Capital Active ETP auf dem Sekundärmarkt über jeden Broker oder Finanzberater einer Bank mit Zugang zur Schweizer Börse erwerben - wie beim Kauf von Aktien. Für die erfolgreiche Ausführung baut das ETP auf ein Ökosystem von Verwahrstellen, Zahlstellen, Marktplätzen und Verwaltern.Anlagestrategie basiert auf technischer und fundamentaler Analyse Das Investitionsziel von FiCAS besteht darin, den Net Asset Value (NAV) des Bitcoin Capital Active ETP durch aktiven Handel mit Bitcoin gegenüber sorgfältig ausgewählten Altcoins zu steigern. Auf Basis der Krypto-Marktperformance werden die Anlagen bei Bedarf (temporär) in Bar gewechselt. Die Anlagestrategie basiert auf technischer und fundamentaler Analyse, proprietären Algorithmen und Quantensignalen sowie der Handelserfahrung des Teams mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.Anlagestrategie mit bestätigtem Track-record Der persönliche Handelserfolg zwischen 2015 und 2018 von Ali Mizani Oskui, dem für seine korrekten Vorhersagen der Bitcoin-Preisentwicklung bekannten Gründer von FiCAS, wurde von einer "Big Four"-Revisionsgesellschaft überprüft. Im Bericht wurde die 110%ige Outperformance von Mizani gegenüber einer Bitcoin-Haltestrategie von Oktober 2015 bis Januar 2018, als der Bitcoin-Preis sein Allzeithoch von fast 20.000 US-Dollar erreichte, detailliert dargestellt. Sobald der Bitcoin-Preis sein Allzeithoch erreicht hatte, wandelte Mizani die Allokation in eine Cash-Position um, und die Performance des Fonds erreichte Renditen von mehr als dem 90-fachen in USD. Danach wurde der Fonds geschlossen. Ende 2019 wurde die Idee geboren, den Fond in einem neuen rechtlichen und institutionellen Format im Schweizer Crypto Valley wieder aufzulegen. Seither wurde die Anlagestrategie in einem von FiCAS verwalteten Live-Test-Portfolio in Form einer Privatplatzierung abermals bekräftigt. Zwischen Januar 2020 und Juni 2020 wurde mit dem Portfolio eine Outperformance gengenüber der Bitcoin-Preis-Entwicklung von mehr als 10% erzielt.Dr. Mattia Rattaggi, Präsident des FiCAS-Verwaltungsrats, sagte, "Im gegenwärtigen Marktumfeld mit historisch tiefen Zinsen und weltweiter Volatilität an den Aktienmärkten stellen wir einen echten Wunsch der Anleger fest, in alternative Anlageklassen zu diversifizieren. Vor diesem Hintergrund ist die heutige bahnbrechende ETP-Einführung von FiCAS - ein Novum in der Branche - die ideale Gelegenheit, überdurchschnittliche Renditen und gleichzeitig eine Vermögensdiversifizierung zu erreichen. Ein diskretionär verwaltetes ETP ist ein geeignetes neues Instrument im vergleichsweise jungen Krypto-Währungsmarkt. Es schlägt eine weitere Brücke zwischen den Welten der traditionellen und der Krypto-Finanzwelt."Wichtige Daten - Bitcoin Capital Active ETP:ISIN CH0548689600 Valorennummer 54868960 Symbol BTCA Listing SIX Währung CHF Ausgabepreis CHF 100 pro Einheit Stückelung 1 Einheit Handelsgrösse 1 Einheit Verfall Open ended Weitere Information sind auf https://ficas.com oder www.bitcoincapital.com zu finden.Über Bitcoin Capital Active ETP Das Bitcoin Capital Active ETP ist das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP) mit Kryptowährungen als Basiswert. Es ist an der SIX kotiert. Das diskretionäre ETP, das von Bitcoin Capital AG emittiert und von FiCAS AG verwaltet wird, handelt mit den Top 15 Kryptowährungen mit dem Ziel, durch aktiven Handel kombiniert mit aktivem Risikomanagement für Kunden bessere Renditen zu erzielen. Das ETP steht sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern in der Schweiz und in ausgewählten Jurisdiktionen in ganz Europa zur Verfügung und kann über jeden Broker oder Finanzberater einer Bank mit Zugang zu den Schweizer Börsen erworben werden.Weitere Information zum Bitcoin Capital Active ETP sind auf www.bitcoincapital.com zu finden.Über FiCAS AG FiCAS ist eine in der Schweiz ansässige Krypto-Investmentmanagement-Boutique. Das Unternehmen entwickelte das Bitcoin Capital Active ETP - das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP) mit Krypto-Währungen als Basiswerte. Die diskretionäre Anlagestrategie von FiCAS basiert auf fundamentaler und technischer Analyse, proprietären Algorithmen und Quantensignalen sowie erfahrenen Analysten. Der Gründer von FiCAS, Ali Mizani Oskui, hat nachweislich die Trends auf dem Krypto-Markt übertroffen. Das von ihm von Oktober 2015 bis Januar 2018 verwaltete Portfolio erzielte eine 110%ige Outperformance gegenüber den Renditen einer Bitcoin-Haltestrategie im gleichen Zeitraum, validiert von einer "Big Four"-Revisionsgesellschaft. FiCAS wurde 2019 gegründet und wird von erfahrenen Portfoliomanagern und Quantenstrategen geleitet, die sowohl in der Kryptofinanz als auch im traditionellen Finanzwesen Erfahrung haben.Weitere Information zu FiCAS sind auf www.ficas.com oder auf Twitter at @Ficas_ltd sowie LinkedIn at @FiCAS_LTD zu finden.Für Medienanfragen Schweiz/Deutschland/Österreich Dynamics Group AG Philippe Blangey E: prb@dynamicsgroup.ch T: +41 43 268 32 35International Wachsman Emily Kielthy E: Ficas@wachsman.com T: +353 87 097 2754DisclaimersPast performance, returns or correct price predictions by FiCAS founder or FiCAS employees are not necessarily indicative of future results. Sprache: Deutsch Unternehmen: FiCAS AG Gubelstrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 720 40 06 E-Mail: info@ficas.com ISIN: CH0548689600