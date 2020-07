BREMERHAVEN, 28. Juli (WNM/Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung/Sebastian Grote) - Die arktische Meereisausdehnung ist so gering, wie es seit Beginn der Satellitenmessungen für den Monat Juli noch nie beobachtet wurde. Besonders weit hat sich das Eis vor der sibirischen Küste zurückgezogen, so dass die Nordostpassage (auch Nördlicher Seeweg genannt) bereits Mitte Juli eisfrei war. Ein anomales Jahr kündigte sich früh in den Eisdicken und der Drift an. Dazu kommt eine Warmluftzelle, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...