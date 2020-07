Fondsmanager Frank ist skeptisch, ob die wieder entdeckte Lust an der Spekulation und ihre neuen Anführer Bestand haben können. Er sieht Parallelen besonders in den USA, aber auch hierzulande, zu Boom, Crash und deren Folgen vor 20 Jahren.27. Juli 2020. FRANKFURT (pfp Advisory). Der Lockdown und die Abermilliarden "Rettungsgelder", die rings um den Globus in die Wirtschaft gepumpt werden, treiben auch seltsame Blüten. So erfahren Trading-Plattformen wie Robinhood seit einigen Monaten einen gewaltigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...