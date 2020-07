Der Goldpreis hat die Rekordjagd in Richtung der Marke von 2.000 US-Dollar fortgesetzt und der Preis für Silber stieg auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Der Höhenflug der Edelmetalle hält damit unverändert an. Nachdem der Preis für eine Feinunze Gold -0,06% am Montag die alte Rekordmarke vom September 2011 geknackt hatte, trieb der Höhenflug die Notierung am frühen Dienstag auf einen neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...