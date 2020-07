Post stellt Auskunft über Sendungen via Facebook & Instagram ein >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout AUT: Do&Co geht nach 152 ... » ATX am Montag schwächer, Do&Co sehr fest Österreichische Post Wichtige Info! ?? Ab sofort: Auskunft zu Sendungen über post.at/kontaktformular Liebe Community, mit der Aufhebung des EU/US Privacy Shields stellen wir ab sofort die Auskunft über Sendungen via Facebook & Instagram ein. Heißt konkret: Die Auskunft zu Sendungen über Facebook & Instagram ist nicht mehr möglich, da wir dazu euren Namen & eure Adresse (=personenbezogene Daten) benötigen. Grund dafür: ein aktuelles Urteil des EuGH, das den sofortigen Stopp von ...

