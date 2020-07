Etwas schwächer startete der heimische Markt in die neue Handelswoche, der ATX beendete den Tag mit einem Rückgang von 0,4%. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen war wieder einmal sehr dünn. Unter den Einzelwerten konnte Wienerberger nach der Zahlenvorlage zulegen, der Ziegelkonzern hat sich im ersten Halbjahr gut gegen die Corona-Krise gestemmt, der Umsatz ging nur leicht zurück, ebenso der Gewinn, insgesamt war das zweite Quartal besser als erwartet verlaufen und die Aktie konnte 2,9% zulegen. Die Banken zeigten nur wenig Veränderung, die Bawag konnte sich leicht um 0,2% verbessern, die Erste Group musste 0,5% abgeben, und die Raiffeisen verzeichnete ein marginales Minus von 0,1%. Spitzenreiter des Tages war Do & Co, das Cateringunternehmen ...

